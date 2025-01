San Biagio, a Magenta tutto pronto per la storica fiera: il programma completo

Magenta scalda i motori per la festa di San Biagio. Partono infatti già domani, sabato 1 febbraio, le iniziative per il primo dei patroni magentini che si succedono durante l’anno solare assieme a San Rocco e San Martino.

Tutto pronto a Magenta per San Biagio

La rassegna cittadina si aprirà con l’appuntamento di febbraio di Curiosità a Magenta. Dalle 8 del mattino alle 18 piazza Liberazione e via Mazzini si illumineranno con il tradizionale mercatino di antiquariato, collezionismo e hobbistica a cura come sempre dell’Associazione Mercatini & Curiosità.

Ma è alla sera che arriverà il primo vero evento di questa tre giorni con la cena di beneficenza «Ta ciapum par la gura, par la secunda voeulta – Musica & Cassoeula», organizzata nel refettorio di Non di Solo Pane in via Moncenisio 29 dalla Banda 4 Giugno 1859 e dai Ragazzi di Magenta. Si tratta di un’iniziativa a ingresso libero con contributo per la cena - anche da asporto - a sostegno delle attività della banda. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 340 7326535.

Domenica 2 febbraio sarà invece la volta della Festa del Ringraziamento, organizzata dal Comitato Agricolo del Magentino. Trattori e carri riempiranno come da tradizione piazza Liberazione alle 9.30 per poi dirigersi in processione sul sagrato della Basilica di San Martino, dove terminata la Santa Messa sarà impartita la benedizione solenne ai mezzi agricoli con sgranatura e macinatura del granoturco e distribuzione del macinato in sacchetti.

Lunedì il clou con la storica fiera

Ma il vero clou della patronale sarà ovviamente lunedì 3 febbraio, giorno di San Biagio e della storica fiera cittadina che riempirà le vie del centro storico dalle 8 alle 19. Oltre cento le bancarelle allestite per l’occasione in un’area che interesserà via San Biagio, piazza Giacobbe, via Mazzini, piazza Liberazione, piazza Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Lomeni e via Don Milani. Nel parcheggio di via Don Milani si svolgerà invece il mercato contadino a chilometro zero, con la presenza della aziende agricole del territorio.

Dal Comune ricordano inoltre che il mercato settimanale si svolgerà regolarmente in Piazza Mercato e soprattutto che il parcheggio multipiano di via De Gasperi fruibile gratuitamente. Sul sito del Comune è inoltre presente la mappa delle vie che durante la Fiera subiranno modifiche alla circolazione.

Sempre dalle 8 alle 19 di lunedì, all’Istituto Madre Anna Terzaghi di via San Biagio, sarà possibile ottenere la benedizione con la reliquia del Santo, accompagnata dalla pesca di beneficenza a cura dell’Istituto Madri Canossiane e dalla Santa Messa alle 7 e alle 10. Alle 11 in via 4 Giugno e via Magna è invece prevista, a cura dell’Anpi Magenta, la commemorazione in memoria dei partigiani magentini Virginio Magna e Ambrogio Colombini, uccisi proprio durante la Festa di San Biagio del 1944.

Ritorna la benedizione dei panettoni in basilica

Non mancherà ovviamente la tradizionale trippa cucinata da Gruppo Alpini Magenta, Associazione Nazionale Bersaglieri. Centro Pensionati Magenta e Non di Solo Pane, da ritirare nelle rispettive sedi, anche qui con possibilità di asporto. Sempre di cibo di parla anche nel pomeriggio, alle 16, con la benedizione su sagrato della Basilica dei panettoni di San Biagio che saranno offerti a tutti i presenti. In caso di maltempo la distribuzione dei panettoni avverrà presso l’Oratorio di San Martino.

La giornata si concluderà poi nella sala consiliare di via Fornaroli, dove alle 17.30 ci sarà la consegna dei riconoscimenti al merito scolastico intitolati alla memoria dell’ex assessore Giovanni Lami, scomparso nel 2020 a 79 anni. Tutto pronto dunque per il sollievo che anche quest’anno riceveranno la nostra gola e il nostro naso.