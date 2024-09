San Bernardino: in contrada arriva la Sagra dello Gnocco Fritto

In città un appuntamento all'insegna della cucina regionale romagnola.

Il sapore dell'Emilia Romagna a Legnano

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, al Maniero della Contrada San Bernardino in via Somalia 13 a Legnano, si terrà la tanto attesa Sagra dello Gnocco Fritto. Questo evento è un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della cucina emiliana, che potranno gustare l'inimitabile gnocco fritto accompagnato da un tagliere di salumi e un ricco menù di piatti tipici della tradizione. Un evento all’insegna della convivialità e del buon cibo che farà viaggiare i visitatori attraverso i sapori tipici dell’Emilia Romagna.

Informazioni utili

La sagra si svolgerà durante tutto il weekend con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 19:00 alle 24:00, e domenica sia a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, sia a cena dalle 19:00 alle 24:00. Visto il numero limitato di posti disponibili e il solo servizio al tavolo, è consigliata la prenotazione per garantire il proprio posto.