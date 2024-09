San Bernardino: ecco i nomi della nuova Reggenza

Passione e determinazione: così cresce la Contrada di via Somalia a Legnano, pronta ad affrontare un nuovo anno paliesco. Grande partecipazione ed atmosfera alla Cena di presentazione della Reggenza tenutasi nella serata di sabato 21 settembre.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Grande fermento per le nuove nomine

In un clima di vero entusiasmo il Gran Priore Andrea Franco Colombo ha dichiarato il suo impegno e quello del Consiglio a dare sempre il meglio per la Contrada.

Il nuovo Capitano Davide Gorletti, nel dichiarare la commozione e l’orgoglio per il ruolo che gli è stato conferito, ha promesso di profondere ogni energia per dare alla Contrada tutte le soddisfazioni che merita:

“San Bernardino non è seconda a nessuno. Il ringraziamento va a tutti i contradaioli presenti questa sera così numerosi. Di fronte alle responsabilità non ci tireremo indietro, ma andremo fino in fondo: san Bernardino non sarà ostaggio di nessuna Contrada. Infine, un messaggio a tutti i contradaioli: a maggio indossate degni il nostro foulard, è un'opera d'arte”.

Il passaggio di testimone delle Castellane e delle Dame

Commossa la nuova Castellana Greta Della Foglia che portando i saluti ha ringraziato la Castellana uscente Ilaria Bortignon e tutte le Dame di Contrada, che ha descritto come "preziosi punti di riferimento nel suo cammino”.

Parole di sentito e commosso ringraziamento sono anche quelle rivolte dalla nuova Gran Dama Germana Vignati a Barbara Carolo, che l’ha preceduta nel ruolo, per il lavoro appassionato ed intenso:

“Barbara in Contrada non ha tracciato un sentiero, ma ha costruito un’autostrada - Vignati ha poi dichiarato il suo impegno per l’ampliamento, l’accoglienza ed il coinvolgimento dei contradaioli - Aiutatemi ad essere la Gran Dama di tutti”.

La piacevolissima Cena preparata dal gruppo cucina NBS ha incorniciato il tutto; prossimo appuntamento la Sagra dello Gnocco Fritto, da venerdì 27 a domenica 29 settembre.