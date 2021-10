Settimo Milanese

Negozi aperti durante tutta la giornata

Settimo in festa: una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi, domenica 24 ottobre, tra bancarelle, stand e negozi aperti tutto il giorno.

Settimo in festa: una domenica ricca di appuntamenti

Molta la gente tra le vie della cittadina, nonostante il tempo non sia bellissimo, le persone non si son fatte sfuggire l'occasione di fare una passeggiata e distrarsi un po'. Oltre alle attività aperte per tutta la giornata, bancarelle e stand tra le piazze, sono diversi gli eventi distribuiti in tutta la domenica.

Eventi

Tutta la domenica rimarrà aperta la mostra fotografica "Settimo ieri" in piazza degli Eroi e nel cortile del Municipio. Alle ore 15,30 ci sarà il concerto della banda di Settimo Milanese. Dalla mattina fino alle ore 17 ci sarà "Guardaroba amico". Alle 18, in piazza Granaio ci sarà un concerto della scuola civica.

L'ingresso agli eventi è consentito solo per le persone munite di Green pass. Attenzione anche alla viabilità, modificata per l'occasione.