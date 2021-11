Magenta

L'associazione celebra la ricorrenza creando un video per raccontare la storia di generosità del patrono e la vita di un tempo

La ricorrenza di San Martino - scrive il gruppo Storico Borgo Pontenuovo - riveste una grande importanza per la storia del territorio: era il giorno in cui molte famiglie di contadini lasciavano la cascina in cui avevano lavorato per anni ed erano costretti a cercare lavoro altrove, mentre altri subentravano al loro posto. Un concentrato di dolore e di speranza.

La festa di San Martino e il gruppo Storico Borgo Pontenuovo

Ricorrenza che per Magenta è anche giorno di festa, la festa del santo patrono, quasi a voler simboleggiare l’aiuto che il santo donava sia a chi era costretto ad andarsene sia a coloro che dovevano adattarsi alla nuova sistemazione.

Scrive il gruppo

Abbiamo voluto celebrare questi momenti con un video che mette in rilievo il dramma di quelle famiglie; il progetto, già programmato per il 2020 come reazione a mesi di inattività forzata, ha subìto un rinvio a causa delle restrizioni introdotte per la pandemia. Ci siamo allora concentrati nell’allestimento del “Presepe nel Lavatoio” (che è nostra intenzione riproporre quest’anno per portare avanti, tutti insieme, i valori fondanti della nostra associazione).

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Mattia per la sua partecipazione e per aver messo a disposizione il carro e la forza motrice (cavalla e puledro), e a Walter che con la sua professionalità ha curato la post produzione e il montaggio delle nostre riprese.