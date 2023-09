Attenti al luppolo: un'edizione da incorniciare

Colori, sapori e musica in piazza Redentore a Legnano.

Attenti al luppolo fa centro anche a settembre

Domenica 17 settembre 2023, in una giornata dal sapore e dalle temperature estive, con la festa Attenti al luppolo la contrada Legnarello ha vestito a festa la piazza, che si è riempita di legnanesi e non solo. Il gran priore Alessandro Mengoli spiega:

"La partecipazione non era scontata. Tra le previsioni non troppo favorevoli e l’inedito spostamento della nostra festa dal tradizionale 1° maggio alla metà di settembre, non sapevamo come sarebbe stata l’accoglienza. Invece siamo rimasti stupiti, la risposta di legnanesi e non è andata ben oltre le nostre aspettative".

"Una scommessa decisamente vinta"

Passando per piazza Redentore sembrava di essere nel pieno del mese di maggio, il clou dell’anno paliesco, con griglie accese tutto il giorno, birra artigianale, intrattenimento e spettacoli, ma soprattutto molti sorrisi e una calorosa accoglienza.

Per la Contrada Legnarello la festa Attenti al Luppolo ha rappresentato, invece, solo l’apertura del calendario dei numerosi eventi previsti per questa stagione di ripartenza: una scommessa decisamente vinta grazie alle numerose presenze registrate.

Alla scoperta della magia delle campane

Grande successo per l’iniziativa “Campane rintoccano al Redentore” con la quale, grazie alle preziose conoscenze della Federazione Campanari Ambrosiani, i visitatori sono stati guidati in un percorso storico e culturale all’interno della torre campanaria, alla scoperta dell’evoluzione di questi antichissimi strumenti, fino alla sorprendente visione della piazza Redentore e di tutta la città dalla cima del campanile e al cospetto delle sei maestose campane del concerto.

Animazione per bambini e cheerleader

Non sono mancati gli intrattenimenti dedicati ai più piccoli: tra i divertenti su e giù dagli scivoli gonfiabili, per qualche ora tantissimi bambini si sono ritrovati immersi in coloratissime bolle di sapone durante lo spettacolo e laboratorio del Mago Samui, hanno viaggiato con la fantasia nel cantastorie di Fata Alice e donna Carmen e hanno gustato una speciale merenda.

Il pomeriggio è stato animato dall’esibizione di cheerleading a cura dell’associazione Intensity Elite Cheer & Dance, accolta con grande entusiasmo dai presenti rimasti a bocca aperta per i fantastici volteggi in aria e le precisissime coreografie a tempo di musica.

"Viviamo il Palio tutto l'anno"

L’oggettistica ufficiale di Contrada ha poi colorato tutta la piazza di giallo e rosso con abbigliamento e accessori. Dal maniero di via Dante proseguono:

"Avvistato anche qualche foulard fuori stagione, che ci ricorda quanto sia importante dare la possibilità di vivere il palio tutto l’anno e a tutta la cittadinanza".

A fine giornata, tra un ballo e l’altro sull’intrattenimento musicale serale, la soddisfazione per la riuscita dell’evento è palpabile in tutti i contradaioli giallorossi, impegnati nell’organizzazione della festa da mesi e occupati per l’intera giornata tra turni in griglia, al bar, alle casse e nel coordinamento dei diversi appuntamenti e attività con l’intento di offrire una splendida domenica a tutti i visitatori, nel pieno spirito di entusiasmo e accoglienza della contrada Legnarello.