Rugby sound festival: il primo giorno arrivano i Motel Connection

Saranno i Motel Connection il primo nome in calendario il 29 giugno della nuova edizione del Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano.

I Motel connection aprono il Rugby sound festival

Il 29 giugno sarà un giorno speciale, non solo l'apertura dello storico festival legnanese, ma anche quello che segna il ritorno live dei Motel Connection, con Re-Connection.

Come da tradizione, anche quest'anno, per il giorno di partenza, gli organizzatori in collaborazione con il Comune di Legnano, hanno pensato di regalare a tutti i fan una serata a un prezzo speciale. I biglietti, infatti, sono già disponibili su Mailticket a un prezzo promo di € 2.

QUI TUTTE LE INFO http://www.rugbysound.it/tickets/

Un modo per celebrare tutti insieme nella cornice dell’Isola del Castello un appuntamento, quello con il Rugby Sound Festival che, come in una specie di lunghissimo terzo tempo, da oltre venti anni riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco del rugby.