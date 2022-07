Quattro giorni di concerti, buon cibo e birra. Ritorna in grande stile il «Magenta Summer Festival», l’iniziativa che ormai da 13 anni accompagna le estati magentine. L’iniziativa organizzata dalle associazioni «Ragazzi di Magenta» e «Young effect association» partirà giovedì prossimo e si chiuderà domenica 17. La location è sempre la medesima: quella della tensostruttura di piazza Mercato che, dopo due anni di assenza per via della pandemia da Covid19, tornerà ora ad animare le serate di luglio.

Pronto a ripartire il "Magenta Summer Festival"

«Siamo veramente molto carichi per la ripartenza della nostra festa - racconta il presidente dei “Ragazzi di Magenta”, Matteo Mandonico - Per tutti e quattro i giorni sarà attivo il servizio cucina per il quale è possibile anche prenotare un tavolo chiamando al numero 3349274322. Non vediamo l’ora di poter ricominciare».

Il fitto programma prevede quattro appuntamenti di assoluto livello che partiranno giovedì con il concerto dei seguitissimi Gem Boy; il giorno seguente, venerdì, il cartello prevede i The Sunny Boy a cui seguirà sabato invece l’energia tutta dance anni ‘90 dei Gary Baldi Bros. A chiudere infine la kermesse ci penserà poi un karaoke tutto particolare targato Ariele Frizzante.

La giornata di domenica sarà inoltre quella più ricca di tutte e partirà già dal pomeriggio. All’ingresso è prevista un’area baby allestita in collaborazione con La Casa delle Culture, dove i genitori potranno lasciare i propri figli che potranno così divertirsi con molte attività. Alle 17 è in cartello il torneo di beer pong con in palio un voucher di 200 euro di Ryanair. Seguirà poi «Man vs food» una competizione culinaria per chi riuscirà a consumare il maggior numero di crocchette di pollo nel minor tempo possibile. Nella prima serata ci sarà poi l’esibizione del gruppo «Pellerossa» che farà così da apertura per il piatto forte di serata del karaoke.