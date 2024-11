Pomeriggi musicali anno terzo a Legnano: si comincia domenica 17 novembre con il duo soprano pianoforte composto da Carolina Mattioda e Luca Ieracitano, impegnato in un programma di composizioni di Ravel, Messiaen e De Falla, alla chiesa di San Pietro nel quartiere Canazza e si conclude l’8 giugno al museo Sutermeister con un quartetto di sassofoni.

Pomeriggi musicali: settebello di concerti per la terza edizione

Elementi di continuità rispetto alla scorsa edizione sono il carattere diffuso della rassegna, che toccherà diversi quartieri di Legnano, e la varietà delle formazioni di musica da camera impiegate (dal duo voce-pianoforte al quartetto d’archi, dal trio ai duo strumentali al meno consueto quartetto di fiati (sassofoni).

I Pomeriggi musicali cambiano invece il numero di concerti proposti, che passano dai cinque della seconda edizione ai sette della stagione 2024/25, e si arricchiscono della collaborazione dell’associazione musicale “musicaAdesso” per la programmazione della rassegna e la scelta delle sale più idonee a ospitare i diversi concerti.

Il commento dell'assessore Bragato

«Con la terza stagione dei Pomeriggi musicali consolidiamo una proposta che, in breve tempo, è diventata una piacevole abitudine domenicale per tanti legnanesi che, nell’ultima edizione, hanno risposto con una serie di tutto esaurito -commenta Guido Bragato, assessore alla Cultura. Quest’anno, potenziamo la rassegna, estendendo il calendario della rassegna e toccando più punti della Città, in nome di quella cultura diffusa che è un punto caratterizzante della nostra proposta e con una particolare cura dell’offerta artistica che -sono certo- incontrerà, ancora una volta, l’apprezzamento del pubblico».

Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Di seguito il programma:

Domenica 17 novembre 2024 ore 17.30

Duo soprano e pianoforte

Carolina Mattioda, soprano e Luca Ieracitano, pianoforte

Chiesa di San Pietro – Via Pablo Neruda, 2

Domenica 12 gennaio 2025 ore 17.30

Duo clarinetto e pianoforte

Giovanni Battista Costa, clarinetto e Alberto Pavani, pianoforte

Auditorium Pertini – Via delle Rose ang. Via dei Salici

Domenica 9 febbraio 2025 ore 17.30

Quartetto Lyskamm

Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack, violini

Francesca Piccioni, viola - Giorgio Casati, violoncello

Auditorium Scuole Bonvesin De La Riva – Via Bonvesin De La Riva, 1

Domenica 9 marzo 2025 ore 17.30

Trio Zefír

Anna Maria Taslavan, violino - Giulia Sanguinetti, violoncello - Federico Pische, pianoforte

Auditorium Tosi – Via Santa Teresa, n. 30

Domenica 6 aprile 2025 ore 17.30

Quartetto Alioth

Matilde Urbani e Sofia Morano, violini

Anna Avilia, viola - Margherita Pasquini, violoncello

Auditorium Rodari – via Dei Salici, n. 4

Domenica 18 maggio 2025 ore 17.30

Duo di viole

Francesca Piccioni ed Elena Ceccato, viole

Chiesa di San Giovanni, via Liguria n. 28

Domenica 8 giugno 2025 ore 21.00

Vagues Saxophone Quartet

Andrea Mocci, Mattia Quirico, Francesco Ronzio e Salvatore Castellano, sassofoni

Museo Civico G. Sutermeister, Corso Giuseppe Garibaldi, n. 225/a