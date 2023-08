Petruska e le sue avventure al centro dello spettacolo di burattini a Legnano

Secondo appuntamento domani, mercoledì 2 agosto, nel quartiere San Paolo di Legnano con gli spettacoli de “La Bella estate”. Dopo il concerto della street band de “Gli ottoni arrugginiti” a metà luglio, mercoledì pomeriggio nel giardino Vittime delle foibe (tra via Sardegna e via Abruzzi) andrà in scena “Le rumorose avventure di Petruska”, uno spettacolo di burattini per bambini.

La trama

Un burattinaio musicista porta in giro su quattro ruote una fragorosa grancassa da cui spunta un originale teatrino ambulante. Il musicista arriva per raccontare le avventure di un burattino, Petruska, il cugino di Pulcinella che in Russia è più famoso che la pizza a Napoli. Nello spettacolo si ride, si canta, si imparano un sacco di storie e si ascoltano le note della musica che il grande Igor Strawinsky ha genialmente elaborato rubando qua e là nel folklore russo per comporre la musica del famosissimo balletto omonimo. Ma aldilà della musica russa, la storia assomiglia a quella di Pulcinella e la lingua parlata dalle marionette è l’italiano, con qualche puntata nel napoletano e un po’ di accento legnanese. In scena ci sarà Damiano Giambelli con burattini, fisarmonica e oggetti musicali.

I dettagli tecnici

La direzione creativa è di Saul Beretta, la produzione del Teatro del Corvo. L'orario di inizio dello spettacolo è fissato per le 17.30. L'ingresso sarà libero.