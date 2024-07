Kermesse attesa dal territorio e divenuta dal 2016 un momento di spettacolo estivo all’aperto, il Summer Time edizione 2024 a Parabiago propone artisti del calibro di Rocco Barbaro; Corinna Grandi; Kalabrugovic e Gigi Rock; Dado.

Partono il 3 agosto a Parabiago i sabati dedicati al cabaret

Si inizia il 3 agosto presso il Parco di Villa Corvini alle ore 21:30 con Rocco Barbaro, brillante autore e interprete il cui umorismo ricorda quello di altri attori dell'area milanese che hanno fatto scuola come Dario Fo, Giorgio Gaber o Paolo Rossi, comici della parola più che del gesto o della mimica, ricavando il proprio successo dall'interpretazione, in diversi stili, di ciò che avviene nella società. Inizia la sua carriera con alcune esperienze nel cinema, nel teatro e in televisione, per poi approdare a Zelig di Milano a fianco di David Riondino. Vince i primi premi nei principali concorsi di cabaret d'Italia, oltre al Festival Nazionale dell'Umorismo Cabaret Amore Mio di Grottammare. Ha pubblicato un libro, “Menefotto!” dove racconta il suo rapporto con la città di Milano.

Sabato 10 agosto ospite sarà Corinna Grandi, attrice di inclinazione comica, un ibrido tra cabaret, stand up e poesia, approda in tv dopo un bel po’ di gavetta, fino a partecipare a Zelig nelle edizioni tv del 2012, 2013, 2021 e 2022, oltre alla partecipazione alle Iene con estratto del suo spettacolo di stand up “Io che odio solo te – and f**k you Mrs Maisel”. Vive e lavora a Milano dove ha studiato arte e recitazione e frequentato numerosi laboratori (tra gli altri con Paolo Rossi, Alessio Tagliento, mentore e autore di riferimento, Walter Leonardi, Serena Sinigaglia e altri).

Sabato 17 agosto si esibiscono Kalabrugovic e Gigi Rock.

Kalabrugovic è nato a Bollate, nel 2000 frequenta un corso di recitazione alla scuola Campo Teatrale di Milano e l’anno successivo inizia a dedicarsi al teatro comico debuttando nel 2002 nello spettacolo Sbarlusc che avrà come tappe importanti teatri come il Verdi di Milano e il Valle di Roma. Nel 2004 si avvicina ai laboratori di cabaret dell’area milanese e, nel 2005, entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig divenendo ospite fisso. Nel 2007 approda a Zelig Off, rampa di lancio per cabarettisti emergenti. Contemporaneamente recita il ruolo di Mimmo ‘il figlio della portinaia’ nel format Buona la prima, con Ale e Franz. Da settembre 2007 viene promosso a Zelig dove impersona il filosofo metropolitano “Pino dei palazzi”.

Gigi Rock è un personaggio che ha fatto l’università della strada. Con la sua chitarra e un vestito in perfetto stile ‘Elvis’, porta la musica alle persone con concerti tenuti presso le stazioni del metrò, agli incroci delle strade nelle grandi città, ai semafori e ai caselli delle autostrade.

Lo show di Dado

Sabato 24 agosto sarà il turno del mitico Dado, attore con la passione per la musica già noto al pubblico parabiaghese. Autore e curatore di tutti i suoi testi, Dado ha ripreso e ampliato una tradizione cabarettista classica da magistrali interpreti quali Gaber, Proietti, Paolo Rossi, Cochi e Renato, I Gufi, Elio e le Storie Tese, Enzo Iacchetti e altri. Vincitore del Premio Massimo Troisi nel 2000, riesce ad entrare nel Guinnes dei Primati per l’esecuzione della canzone più lunga: 25 ore e un minuto di esibizione consecutiva. Mattatore del palcoscenico di Zelig e del Maurizio Costanzo Show, nel 2007 porterà in giro per l’Italia un musical interamente scritto da lui: “Frankenstein Humor”. Con il suo atteggiamento dimesso ed il suo aspetto riservato, inganna il pubblico, nascondendo una forza dissacrante verso i luoghi comuni e tutte le convenzioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 presso il Parco di Villa Corvini