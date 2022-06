Palestra a cielo aperto, laboratori e spettacoli: al via l'estate del Parco Alto Milanese

Palestra a cielo aperto e Pam race: il Parco Alto Milanese si tuffa nell'estate con un ricco calendario di iniziative.

Palestra a cielo aperto al Pam: un'idea per stare bene in compagnia

Il Pam ha già iniziato, con l’arrivo della bella stagione, le attività pensate per coinvolgere grandi e piccini e soprattutto per invogliare sempre di più la frequentazione di un polmone verde che può essere considerato "luogo sicuro" praticamente a tutte e ore, e che si propone come "un contenitore di eventi pensati per tutti, anche per gli anziani".

Il parco vuole essere più aperto verso i cittadini, e lo fa attraverso la nuova cartina, che evidenzia meglio tutti i sentieri percorribili a piedi e le peculiarità che si possono trovare lungo il percorso. La nuova cartina sarà esposta nelle 11 bacheche presenti al Parco Alto Milanese e distribuita in forma cartacea.

Fra le attività già in atto al Pam, oltre a due centri estivi per bambini e ragazzi, c'è l'iniziativa "Una palestra a cielo aperto" che ritorna per il ventesimo anno consecutivo e, fino al 23 settembre, si propone come attività di sport pensata soprattutto per gli anziani. Le attività, come ricordano gli organizzatori, sono gratuite e si svolgeranno tutte le mattine dal martedì al venerdì e tutti i pomeriggi il martedì e il giovedì, sempre al Pam. "È un progetto di coesione sociale - dice Stefano Bottelli del Consorzio Parco Alto Milanese - Quando d’estate diminuiscono le attività sociali ci sono persone che possono trovarsi qui e avere incontri di natura sociale, non a caso l’associazione promotrice si chiama 'Stare bene insieme': vogliamo stare bene e stare uniti, passando del tempo con operatori professionisti".

Eventi per grandi e piccini fino a fine luglio e poi ancora a settembre e ottobre

Domenica 10 luglio dalle 10.30 alle 19 ci sarà la 22esima edizione di Parco Alto Milanese in festa. Una domenica di festa dedicata alle famiglie e alla natura nel verde del parco. A seguire un concerto con Monica Dellavedova in "Two in green", interessante e coinvolgente percorso musicale alla ricerca di musica leggera legata al tema dell’ecologia, della natura e della botanica. Durante la giornata laboratori creativi con materiali naturali.

Domenica 24 luglio alle ore 15.30 alla festa d’estate arriva il Ludoblò, un mezzo mobile attrezzato e specializzato a portare il gioco, l’animazione ludica e culturale ai bambini e alle loro famiglie, un modo per rendere il gioco socializzante e divertente. Insieme al Ludoblò i bambini potranno creare i loro giochi con i magnifici laboratori creativi della cooperativa sociale EnergicaMente A seguire il giocoliere Raff delizierà e divertirà con il suo spettacolo "Non fatemi alterare".

Per domenica 4 settembre alle 16.30 si terrà "Storie e spettacoli tra gli alberi dentro e fuori dal bosco", un pomeriggio di narrazione con le attrici di Radice Timbrica Teatro e le loro fantastiche storie. A seguire il laboratorio sulle erbe aromatiche dove i bambini potranno divertirsi a fare il sale con le erbe, a cura delle appassionate animatrici di Aps Zazzi.

Domenica 18 settembre ci sarà la Giornata di educazione ambientale dalle 15.30: "Mariarosa strega vanitosa" arriva per spiegare ai bambini l’importanza dell’ambiente. Uno spettacolo per bambini e famiglie che mostra, in modo divertente, come riciclare e fare la raccolta differenziata a cura di Elena Saccani. A seguire un laboratorio creativo manuale per costruire oggetti e giochi con elementi di recupero.

E con l'arrivo dell'autunno arriva anche, domenica 9 ottobre, la tradizionale Castagnata al Parco Alto Milanese 2022 un appuntamento molto amato, in collaborazione con le sezioni Alpini di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano Musica popolare, spettacolo per bambini e animazione e giochi ci saranno castagne per tutti a libera offerta per sostenere il progetto sociale a cura degli Alpini.

A metà luglio torna anche la Festa della birra, con concerti e animazione

Sono molti gli appuntamenti che colorano l'estate al Pam, come il ritorno della Festa della birra il 15 16 e 17 luglio, che verrà accompagnata da una serie di concerti e animazioni adatte a tutti, per celebrare una serata in stile country, grande ritorno della silent disco.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. "Noi siamo fortunati perché abbiamo il carburante dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano che investono in questo parco da sempre - ha dichiarato il presidente del Consorzio Parco Alto Milanese - Il nostro obiettivo è quello di utilizzare questi investimenti nel modo giusto".