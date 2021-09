Onomastico della Terra: passeggiata didattica al Parco Ex Ila

Sabato 2 ottobre

L'appuntamento è fissato per sabato 2 ottobre 2021, alle 10. L'iniziativa è promossa dal Gruppo Ciceroni in collaborazione con la Consulta 3 Oltresempione. Il parco, che prende il nome dall'Istituto legnanese di assistenza - nato nel 1970 - che tra gli anni '20 e '60 curava i malati di tubercolosi, fa parte del Bosco dei Ronchi ed è un giardino storico inserito nel progetto Regis (Rete Giardini Storici). Fu inaugurato nel 1924 dalla Regina Margherita di Savoia ed oggi è un bene per tutta la città, essendo un parco pubblico con oltre 800 alberi "adulti". La visita guidata sarà una occasione per riscoprire la storia del sanatorio e per passeggiare tra il bosco di conifere e il parco all'inglese. Per una migliore gestione dell'evento si raccomanda la prenotazione sulla pagina Facebook del gruppo Ciceroni: www.facebook.com/CiceronidiLegnano.