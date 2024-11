Oltre 40 partecipanti ai Gruppi di cammino

Di nuovo al via i Gruppi di cammino di Marcallo con Casone.

Gruppi di cammino, un'abitudine salutare

Basta poco, un paio di scarpe buone, una maglietta sovrapposta da una pettorina e voglia di faticare o meglio di camminare. I Gruppi di cammino avevano riscosso un importante successo tra il primo e il secondo decennio del 2000. Poi, a Marcallo con Casone inspiegabilmente l’interesse diminuì. Attività semplice madre di ogni movimento atletico, dallo scorso anno i Gruppi di cammino sono rientrati tra i coinvolgimenti sportivi più apprezzati. La corrispondente opera salutare ha colpito, al momento, oltre una quarantina di persone. Le uscite hanno una cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì mattina. Dopo un obbligatorio riscaldamento, alle 9.30 la partenza dalla tensostruttura porta gli appassionati del passo dopo passo su strade a basso tenore di traffico. I percorsi di 60 minuti variano, si decide di volta in volta quale cammino intraprendere.

"Non c'è rincorsa, si cammina e si socializza"

Il walking leader Alex Carnaghi precisa:

"La ciclabile che costeggia la Tav è sempre nel programma. Il gruppo è formato da un’alta percentuale di pensionati. Mediamente percorriamo dai 5 ai 5,2 chilometri. Ma non esiste rincorsa. Camminiamo insieme e parliamo tra noi. E nemmeno la prospettiva atletica. Ma sono due i fattori interessanti dei Gruppi di cammino: camminare ognuno con il proprio passo e soprattutto la socializzazione, aspetto fondamentale. Prossimamente, per divulgare i vari avvisi tra noi, vogliamo creare un gruppo WhatsApp".

La pettorina "I love Marcallo con Casone"

Per iscriversi è sufficiente andare in Comune. In cambio si riceve la pettorina vergata "I Love M. c C.".