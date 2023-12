Oltre 170 Babbi Natale gialloverdi di corsa alla Runt'Ambroeus

Oltre 170 persone hanno partecipato all'edizione 2023 della Runt'Ambroeus, andata in scena ieri, domenica 10 dicembre, a Legnano.

Successo per la quinta Runt'Ambroeus

Una marea colorata che si è ritrovata di prima mattina al maniero di Sant’Ambrogio per partecipare alla corsa, giunta quest'anno alla quinta edizione.

I primi a tagliare il traguardo sono stati Lorenzo Pastori e Federica Cozzi, entrambi del gruppo sportivo Runner Legnano, mentre i primi ragazzini sono stati i due fratelli Riccardo e Gabriele Rabino: in meno di 23 minuti hanno completato il percorso di sei chilometri, ma in tanti hanno preferito fare un tranquilla passeggiata fino ai mulini di San Vittore Olona.

Alla fine, dopo la premiazione ai primi arrivati, la contrada Sant’Ambrogio ha offerto un ottimo risotto e del tè caldo.

"Una giornata di festa e sorrisi"

Daniela Brignoli, storica organizzatrice dell’evento, ha commentato con soddisfazione:

"Anche quest’anno la nostra Runt’Ambroeus è stata una giornata di festa e sorrisi. Archiviata questa edizione, pensiamo già alla prossima".