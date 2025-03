Nuova data per il Rugby sound: il 18 luglio arriva Guè

Nuova data in calendario da segnare per Rugby Sound Festival. L’evento del legnanese, divenuto un appuntamento fisso per l’estate in musica svela oggi l’ospite protagonista del 18 luglio. Gué sarà sul palco dell’Isola del Castello di Legnano per una data di La Vibe Summer Tour 2025.

Sarà un'estate di fuoco per Gué: dopo il successo della sua partecipazione a Sanremo al fianco di Shablo, Joshua e Tormento Con La Mia Parola e quello del tour nei palazzetti annuncia nuovi appuntamenti in tutta Italia nei principali festival estivi e arene all'aperto.

Uno spettacolo imperdibile che celebrerà la sua intera carriera, dagli esordi fino all’ultimo album pubblicato a gennaio.

I biglietti per l’appuntamento al Rugby Sound saranno disponibili da oggi, 26 marzo alle ore 14, su TicketOne e da lunedì 31 marzo alle ore 11, anche su Ticketmaster.it, TicketSMS e Mailticket.it. Disponibili anche biglietti con formula earl entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura generale delle porte (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne)

Informazioni su www.rugbysound.it.

Nell'attesa di vederlo sul palco, presto disponibile anche il nuovo video di Gué, tratto da uno dei brani più apprezzati di Tropico del Capricorno: VIBE, per la regia di Gianmarco Boscariol e Davide Piras, ha la particolarità di essere stato girato al 100% con iPhone, in puro spirito da cinematografia street.

