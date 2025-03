Nona edizione del Concorso letterario per giovani scrittori

L'assessorato alla Biblioteca del Comune di Albairate indice la nona edizione del «Concorso letterario nazionale per giovani scrittori», un'iniziativa culturale nata per avvicinare i giovani alla scrittura creativa. Una preziosa occasione per sostenerne l’immaginazione e il talento. Per partecipare, i concorrenti dovranno comporre un racconto inedito, in massimo quattro cartelle, sul sito del Comune è possibile scaricare il file con tutte le informazioni del contest, oppure una poesia a tema libero, in massimo 50 versi.

Diverse categorie

Il concorso si articola in due categorie, poesia e racconto. La categoria racconto prevede tre sezioni, in base al grado scolastico o all’età anagrafica dei partecipanti: medie (comprendente i partecipanti iscritti alla scuola secondaria di primo grado al momento della scadenza del bando); superiori (comprendente i partecipanti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado al momento della scadenza del bando) e over (comprendente tutti coloro che non frequentino la scuola secondaria né di primo né di secondo grado, di età inferiore/uguale ai 30 anni al momento della scadenza del bando). L

a categoria poesia non prevede sezioni. Gli elaborati dovranno pervenire negli Uffici Protocollo o biblioteca del Comune entro venerdì 30 maggio 2025.

I premi

La Premiazione dei vincitori si terrà sabato 13 settembre 2025, alle 17 in Corte Salcano. Il Comune ha stanziato un montepremi totale di 1.650 euro, che verranno così ripartiti tra i vari vincitori: categoria racconto per ogni sezione sono previsti un primo, un secondo e un terzo classificato: primi classificati sezione Medie, Superiori e Over: 200 euro a testa; secondi classificati sezione Medie, Superiori e Over: 150 euro a testa e terzi classificati sezione Medie, Superiori e Over: 100 euro a testa. Per la categoria poesia sarà assegnato un premio intitolato a «Angelo Masperi», storico sindaco di Albairate, pari a 150 euro, alla migliore poesia selezionata dalla Giuria.

Nel 2024 oltre ottanta elaborati