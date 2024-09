L’ultimo sabato di agosto regala emozioni, ritmo e colori nel parchetto di via Sardegna a Legnano grazie al gruppo “Africa Misso” che ha portato musica e vivacità nel tranquillo quartiere San Paolo.

Musica e ritmo dell'Africa al quartiere San Paolo

Oltre 200 persone presenti, tra famiglie, ragazzi e passanti incuriositi dalla serata di festa.

Lo spettacolo è iniziato alla 21 con percussioni pure e senza canti. Il frontman del gruppo Akueson Adotey Dotch ha coinvolto il pubblico dall’inizio dalla fine sotto il ritmo serrato della sua band, con ironia, racconti di vita e tanta tecnica a scena aperta. Non un classico monologo tribale, ma una festa di condivisione con il pubblico.

Il fuoco iniziale ha accesso la serata, i balli sfrenati di Akueson hanno portato su di giri il pubblico che ha spiegato l’utilità del ballo:

“Quando balli, la danza ti procura il buon umore, ti fa star bene e ti evita di andare all’ospedale. Quanto ti svegli alle 5, e fai alcuni movimenti, vedrai che sarai quasi a mezzogiorno. Il segreto di questa danza è i due chili in meno che avrete a fine serata e risparmierete il costo di andare in palestra”.

Illustrati i passi ai presenti

Un piccolo gruppo formato da donne, bambini e qualche “uomo coraggioso” è sceso in pista e si è creata una fusion tra palestra e festa caraibica con movimenti ispirati alla “Macarena”. Akueson, da buon maestro, ha illustrato i passi ai suoi allievi improvvisati in più sessioni, con buoni risultati finali.

Nel finale tutti i musicisti del gruppo si sono alzati e hanno camminato tra il pubblico cantando e suonando, girando nel parchetto di via Sardegna. Verso le 23 la serata si è conclusa tra scatti e saluti finali tra la band e il pubblico.

"Per noi l'importante come al solito, quando portiamo le serate nei quartieri, è riuscire a far vivere anche le zone meno dense di iniziative", ha spiegato l’assessore Guido Bragato.