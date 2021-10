Murales a Mazzafame: street artist colorano il quartiere

Fantasia a briglia sciolta

Nell'ambito delle Giornate del volontariato di Legnano, in corso questo fine settimana al Centro sociale Sandro Pertini-Il salice.

Murales a Mazzafame. A realizzarli, nella giornata di oggi sabato 16 ottobre 2021, alcuni street artist del territorio che hanno dato vita all'iniziativa Mazzafame urban art.

Mazzafame si colora grazie agli artisti di strada

Il progetto dell’Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame, che intende perseguire il duplice obiettivo di contribuire a riqualificare il quartiere rendendolo più gradevole e accogliente e di offrire ai giovani residenti occasioni di espressione e comunicazione alternative attraverso il linguaggio artistico contemporaneo dell’arte urbana, proseguirà anche domani, domenica 17. La performance di street artist operanti nel territorio del Legnanese, che realizzeranno alcuni murales in via Ciro Menotti angolo via della Pace, è patrocinata dall'Amministrazione comunale e si inserisce nel programma delle Giornate del volontariato in corso questo fine settimana al Centro sociale Sandro Pertini-Il salice.