Morimondo in festa a settembre con diversi eventi

Morimondo in festa a settembre: molte le iniziative in calendario per un mese ricco di appuntamenti a partire da sabato 9 e domenica 10 con la Festa Patronale di Fallavecchia.

Morimondo in festa con la festa patronale

Nella giornata di domenica un appuntamento speciale: For You Forlì Diamo una mano alla Romagna , con un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto a favore della Caritas Forlì-Bertinoro per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione nel maggio scorso. Dalle 15 alle 19 di domenica si alterneranno sul palco i Libera interpretazione con un tributo a Fabrizio De André e alla PFM la tribute band di Ligabue Da Zero a Liga. Il concerto vedrà anche la partecipazione del vincitore di Italia’s got Talent Fabrizio Vendramin.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa con il suo catalogo di eccellenze enogastronomiche che offre a golosi e turisti una carrellata di prodotti - tutti a filiera corta - come riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell'Oltrepo' e dolci come le offelle di Parona, praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio. Nel ricco catalogo del MEC anche semi rurali, antichi e rari in agricoltura bio-rigenerativa, senza l'uso di prodotti chimici; prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici. Tra i banchi del mercato anche prodotti di bellezza, creme e saponi naturali e nutrienti per la pelle.

Domenica 17 Settembre sarà poi la volta della tanto attesa Festa del Forno Antico. Organizzata dalla Pro Loco, la Festa del Forno Antico di Morimondo celebra il pane, cibo che più di ogni altro è simbolo di condivisione, socializzazione, scambio e solidarietà. Nel corso della giornata ancora il MEC e le sue prelibatezze. Tra i protagonisti della giornata anche l’Associazione Grani della Tradizione.

La Festa patronale di San Bernardo

Nel palinsesto settembrino di Morimondo, oasi nel verde dominata dall’Abbazia e meta privilegiata dei milanesi per le gite fuori porta, infine la Festa Patronale di San Bernardo: dal 20 al 25 Settembre eventi, film, aperitivi e cene sotto le stelle a cura della Pro Loco e della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo. Tra le iniziative, Apericena e Cinema in Abbazia con la proiezione del film Grazie Ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese sabato 23 mentre domenica 24 Settembre ricco programma con il Mercatino degli Hobbisti, la Pesca di Beneficenza (alle 14,30) e dalle 16 la seconda edizione della Sfida Tra Contrade (programma completo della cinque giorni di festa e info al link https://www.parrocchiamorimondo.com/festa-patronale-2023).

Un settembre ricco di eventi e occasioni per conoscere questo borgo gioiello alle porte di Milano: turisti e curiosi avranno inoltre la possibilità di conoscere la sua storia e visitare il complesso monastico con accompagnamento di operatori sia la domenica mattina (alle 11) che la domenica pomeriggio (alle 15,30): solo su prenotazione, chi lo volesse può scrivere a fondazione@abbaziamorimondo.it o chiamando lo 02 9496 1919.