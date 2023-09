"Mattoncini a Palazzo": in mostra al Leone da Perego le costruzioni con i Lego

Tornano a Legnano le costruzioni con i mattoncini Lego®.

Costruzioni in mattoncini Lego in mostra a Palazzo Leone da Perego

Dagli ambienti naturali al Castello, dai paesaggi lunari agli scorci urbani: sono soltanto alcune delle costruzioni in mattoncini Lego® che saranno in mostra sabato 16 e domenica 17 settembre nelle sale a piano terra di Palazzo Leone da Perego. "Mattoncini a Palazzo", organizzato da Il Mattoncino eventi e dalla Famiglia Legnanese in collaborazione con il Comune di Legnano, è il terzo evento espositivo in città di costruzioni con i mattoncini Lego® dopo i successi di pubblico registrati a Villa Jucker e al Castello visconteo.

Tra gli espositori anche il legnanese Luca Cerri con il suo Castello visconteo

Saranno una ventina gli espositori presenti, sia del territorio sia provenienti da altre parti d’Italia. Fra questi il legnanese Luca Cerri, autore del Castello di Legnano e della torre di avvistamento medievale; Paolo Mangano con lo Space Shuttle della Nasa; Roberto Antonini con le sue astronavi fra i paesaggi lunari; Carlo Soccal con i modelli di macchine in movimento; Antonio Jemma e Marina Bertin con i loro paesaggi lacustri.

"Per i cultori ma anche per chi ha amato questo passatempo in tempi lontani"

L'assessore alla Cultura Guido Bragato sottolinea:

"Palazzo Leone da Perego è da anni sede riconosciuta di esposizioni d’arte; in questo fine settimana arricchisce le sue proposte con una mostra particolare, quella di costruzioni con i mattoncini Lego®, che sono certo sapranno intercettare l’interesse dei tanti appassionati e cultori di questo gioco, ma anche di chi, magari in tempi lontani, si è divertito con questo meraviglioso e intelligente passatempo. All’Associazione nazionale Carabinieri di Legnano va il mio grazie per il servizio di sicurezza volontario che sarà svolto nel fine settimana".

Area gioco per bambini, mostra fotografica e conferenza su Lego e autismo

Oltre ai diorami, nella due giorni di "Mattoncini a Palazzo", per i bambini sarà presente un’area gioco nel cortile della Sala Ratti a cura di Parma Bricks che, in caso di pioggia, sarà spostata all’interno del Leone da Perego, la mostra fotografica "Allegoria" di Antonio Jemma, scatti still life che riprendono in primo piano gli omini della Lego® in ambienti naturali o urbani diversi e, alle 15.30 di sabato nella Sala Pagani, la conferenza di Lorenzo Battaglieri dal titolo "Lego® e autismo", sull’utilizzo dei mattoncini non soltanto come semplice gioco ma anche come strumento didattico delle materie Stem e a scopo terapeutico: la Lego® terapia è infatti utilizzata da qualche anno con bambini affetti da disturbi allo spettro autistico.

In previsione dell’alta affluenza di pubblico, l’ingresso a "Mattoncini a Palazzo" avverrà esclusivamente da corso Magenta (cortile Sala Ratti). L’esposizione sarà a orario continuato per entrambi i giorni dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero.