Mandelli e Biggio a Cerro per presentare "I soliti idioti 3"

I protagonisti del nuovo film "I soliti idioti 3" in uscita il prossimo 25 gennaio saranno presenti a Cerro Maggiore per la loro promozione del loro nuovo film venerdì 26 gennaio in Sala 1 alle ore 21.15. Un'occasione per tutti gli amanti della saga "I soliti idioti" e per vedere dal vivo i due attori e comici.