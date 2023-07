Luchè e Geolier: Napoli sul palco dell'Isola del Castello

Una sabato sera all'insegna della musica e di due artisti napoletani come Luchè e Geolier al Rugby sound festival di Legnano.

Luchè e Geolier illuminano Legnano

I due artisti napoletani hanno aperto il concerto cantando alcuni pezzi insieme per poi proseguire con le proprie canzoni, anche risalenti al triennio 2016/2018.

Non sono di certo mancate degli ospiti alla serata con Night skinny, Paky ed Ernia. I due ragazzi hanno più volte ripetuto di sentirsi come a casa, nonostante entrambi siano napoletani, ed essere veramente contenti di aver potuto cantare su un palco così conosciuto.

Purtroppo alcune persone, a causa del forte caldo, durante l'esibizione è stata male e i due ragazzi che si sono esibiti dovevano fermarsi anche nel mezzo delle canzoni per assicurarsi che stessero bene, lanciando anche delle bottigliette di acqua al pubblico.

Hanno anche detto espressamente che non hanno mai fatto prove insieme quindi è stata pura bravura di entrambi i cantanti riuscire a cantare insieme.