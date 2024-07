Le Avisiadi 2024 alla squadra dei blu

Ad aggiudicarsi le Avisiadi Stefanesi quest'anno è stata la squadra dei blu.

Vent'anni di Avisiadi ma l'entusiasmo dei ragazzi dell'oratorio è quello del primo giorno

La tradizionale manifestazione, che compie 20 anni ma che è sempre molto attesa dai ragazzi che frequentano l’oratorio estivo di Santo Stefano Ticino, si è disputata giovedì 4 luglio. Ideate dalla locale sezione dell’Avis, le Avisiadi Stefanesi hanno fatto il loro esordio nel lontano 2004 con la prima sfida tra l’oratorio estivo e il campo estivo comunale. L’allora presidente Teresio Cucchetti (tuttora in carica dopo la sua rielezione dell’anno scorso) aveva pensato a questa manifestazione per consentire ai ragazzi che frequentavano i due diversi luoghi di aggregazione di trascorrere una giornata tutti insieme sfidandosi in giochi e gare; come sottinteso dal nome stesso della manifestazione: Avisiadi cioè le Olimpiadi dell’Avis. Quando non si è più potuto organizzare l’incontro con il campo estivo, la manifestazione è comunque proseguita all’interno del solo oratorio proponendo le sfide alle quattro squadre che lo compongono. Tutti gli anni viene assegnato il Trofeo Avisiadi alla squadra che al termine delle gare risulta aver ottenuto il punteggio più alto. Quest’anno il Trofeo è stato vinto dalla squadra dei blu.

Il sodalizio tra Avis e oratorio è sancito anche da "Stefanino il Vampiro del Ticino"

Questo "sodalizio" tra l’Avis e l’oratorio è sancito anche dal logo che viene stampato sulle magliette dei ragazzi. Il logo è l’immagine di "Stefanino il Vampiro del Ticino" che è la mascotte degli Avistefanesi.

Così gli organizzatori:

"L’Avis di Santo Stefano Ticino ringrazia innanzitutto don Christian che, condividendo il progetto, ha sempre fornito la sua collaborazione e l’indispensabile ospitalità. Inoltre ringrazia vivamente il McDonald’s di Magenta che supporta la manifestazione offrendo prodotti freschi per la merenda dei ragazzi. Appuntamento all’anno prossimo".