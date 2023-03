La piccola Esmeralda in Tv con Chiambretti

La piccola Esmeralda, 7 anni, protagonista del programma televisivo «La tv dei 100 e uno» condotta da Piero Chiambretti.

Dopo la scuola frequenta l'accademia di Dance factory di Marco Stra

Nata a Rho il 26 agosto del 2015, Esmeralda frequenta la seconda elementare all'istituto Federici di via Mazzo. Una bambina molto riservata, ma allo stesso tempo intraprendere e determinata che fin da piccola si è dimostrata «biricchina» e simpatica nel vestirsi e truccarsi con i primi giochi di moda. Dopo il periodo dell’asilo ha iniziato le elementari e si è scritta nel post scuola all’accademia di Dance factory di Marco Stra ovvero il suo maestro di danza dove frequenta hip-pop, modern e stret-dance: nel 2022 ha debuttato al teatro di Varese con varie coreografie. Una ragazzina con un sogno nel cassetto: diventare una ballerina professionista.

«Esmeralda dimostra buone capacità, in effetti anche a scuola il suo rendimento è ottimo e noi siamo davvero soddisfatti per lei è per ciò che facciamo per lei - spiegano mamma e papà - Per noi genitori è fondamentale l'andamento a scuola e i valori come l’educazione, poi se arrivano risultati importanti anche con la danza non possiamo che essere soddisfatti».

Affrontare i provini per partecipare alla trasmissione è stata per le una sfida

Dopo alcuni eventi cui Esmeralda ha partecipato, i genitori della piccola sono stati contattati da una agenzia di moda per alcune pubblicità e lavori nel mondo dello spettacolo.

«Tutto questo fino al mese di settembre dello scorso anno - spiegano mamma e papà - quando è stata contattata per partecipare a un casting a Milano da parte di Mediaset per il programma televisivo “La v dei 100 e 1”. Quando è stata presa ovviamente la gioia è stata tanta, per lei è stata una sfida affrontare i provini, ma la sua determinazione ha fatto sì che passasse lo step successivo».

Cento bambini che si esibiscono coinvolgendo il pubblico

Nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti i protagonisti sono 100 bambini, giovani talenti in erba: musicisti, cantanti, filosofi, ballerini che si esibiscono stupendo e coinvolgendo il pubblico. La prima puntata della trasmissione è andata in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì con ospiti d’eccezione Paolo Bonolis, Michelle Hunziker e Sfera Ebbasta. Ovviamente questa esperienza sta rendendo felice la piccola Esmeralda che sta facendo diversi sacrifici per essere in studio per le registrazioni e a scuola per non perdere nemmeno un giorno di lezione con le sue maestre e i suoi compagni della scuola Federici.