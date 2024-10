Anche quest’anno la biblioteca di Arese partecipa all’International Games Month, il mese internazionale dedicato al gioco in biblioteca.

La biblioteca di Arese partecipa all'International games Month

Un appuntamento ormai fisso che vede protagonisti i bibliotecari in una serie di eventi ludici e interattivi, volti a coinvolgere appassionati e curiosi di ogni età.

Se le attività di gaming sono una realtà costante, il mese di novembre porta con sé un calendario ancora più intenso e ricco di occasioni di gioco.

• Escape Room “Bloccati nello spazio” – ogni venerdì di novembre (8, 15, 22 e 29 novembre), dalle 17:00 alle 18:30:

Un asteroide non segnato sul radar, un’improvvisa esplosione e la nave alla deriva. Dopo un blackout, i sistemi sono offline e un oggetto sconosciuto si avvicina pericolosamente. Hai solo 15 minuti per riattivare la nave, salvare l’equipaggio e fuggire con il prezioso carico… e la tua vita!

L’attività è aperta a partire dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo email biblioteca.arese@csbno.net

• Bibliogame – International games month edition – Sabato 16 novembre, dalle 15 alle 19

Un pomeriggio interamente dedicato al gioco, con attività pensate per ogni età e passione:

• Giochi da tavolo: in collaborazione con l’associazione ludica La Forgia dei Meeple, vi proponiamo una vasta selezione di giochi da tavolo per divertirsi in compagnia.

• Minicrimes – sfida tra biblioteche: chi riuscirà a risolvere il caso? Abbiamo bisogno di bravi detective per battere le squadre di altre biblioteche in questa sfida a colpi di logica e intuizione. Aiutaci a portare a casa la vittoria!

• Inaugurazione Nintendo Switch: richiesta a gran voce, finalmente la console Nintendo Switch è arrivata in biblioteca! Un nuovo spazio dedicato al divertimento e alla socializzazione sarà a disposizione di tutti.

• Giochi di ruolo: un’occasione per immergersi in avventure narrative coinvolgenti, dove l’immaginazione e la collaborazione sono al centro. Guidati da un esperto, i partecipanti esploreranno mondi fantastici e prenderanno decisioni cruciali per il loro percorso.

Dai 12 anni in su, prenotazione obbligatoria all’indirizzo email biblioteca.arese@csbno.net

Dove non indicato, tutte le attività sono ad accesso libero e senza prenotazione.

La locandina è disponibile sul sito: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/novembre-un-mese-di-gioco-in-biblioteca/