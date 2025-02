Un incontro con i fotografi delle Frecce tricolori a Legnano.

Incontro con il Nucleo fotografico delle Frecce tricolori

A proporlo per sabato 8 febbraio a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), nell’ambito del nuovo ciclo di conferenze "Legnano mette le ali - Frecce tricolori: 65 anni in volo e non mostrarli?", sono l’Associarma, il Rotary club Busto Arsizio Gallarate Legnano "Ticino" e gli Amici del Reparto sperimentale volo.

Una conferenza unica nel suo genere per i 65 anni della Pan

Nel corso della serata, che inizierà alle 21 e sarà a ingresso libero, il maggiore Giovanni Lopresti, speaker ufficiale e responsabile del Servizio Pubblica informazione e Comunicazione, introdurrà il Nucleo fotografico della Pattuglia acrobatica nazionale (ovvero il luogotenente Gaetano Romeo e il sergente maggiore aiutante Pietro Scaglioso) che presenterà il proprio lavoro ormai ultratrentennale e illustrerà la realizzazione delle spettacolari immagini in volo e da terra, anche del recente tour negli Usa, in una conferenza unica nel suo genere per i 65 anni della Pattuglia acrobatica nazionale - Frecce tricolori.

Da oltre trent'anni effettuano le riprese dei voli delle Frecce

Spiegano gli organizzatori:

"Il Nucleo fotografico della Pattuglia acrobatica nazionale è composto dagli specialisti del 313º Gruppo addestramento acrobatico conosciuto in tutto il mondo come le Frecce tricolori, che da oltre trenta anni hanno il compito di effettuare le riprese dei voli e di realizzare il materiale video e fotografico per documentare e promuovere le attività della Pattuglia acrobatica nazionale in Italia e all'estero. L'Aeronautica militare partecipa a titolo gratuito".