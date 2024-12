Il Big Piano arriva in piazza San Vittore a Rho. Approdato in diverse trasmissioni televisive, da “Tu si que vales” a “I soliti ignoti”, lo spettacolo interattivo animato da musicisti di strada su un pianoforte gigante largo oltre sette metri arriverà nel cuore di Rho per coinvolgere adulti e bambini in attesa del Natale.

In Piazza San Vittore a Rho arriva Big piano

L’evento, all’insegna dell’originalità e del divertimento, era previsto sabato 7 dicembre. Il meteo ha imposto una variazione di data: l’appuntamento slitta al 20 dicembre. Dunque, le date previste al momento sono domenica 15 dicembre e venerdì 20 dicembre, dalle ore 15.30 alle 17.30. In caso di maltempo l’iniziativa non si potrà svolgere, verranno indicate di conseguenza le nuove date.

Fedele riproduzione del grande pianoforte a pavimento reso famoso da Ton Hanks in “Big”, il pianoforte gigante proposto da Prestige Eventi permette incredibili performance musicali e canore realizzate danzando sui tasti collocati a terra. Il repertorio è vasto. Si va dalla musica classica al pop spaziando fra cinque ottave. Un complesso sistema di sensori a pavimento azionabili a pressione e la maestria di musicisti e coreografi hanno reso possibile la nascita di uno spettacolo capace di suscitare l'interesse e l'ammirazione del pubblico. Con il video della canzone “Despacito” gli artisti hanno ottenuto circa 900 milioni di visualizzazioni nel mondo.

Uno spettacolo interattivo

Big Piano può essere ascoltato, ammirato ma soprattutto provato e suonato da chi vorrà cimentarsi in passeggiate musicali in grado di regalare l’emozione di essere protagonisti dello show, seguendo semplicemente i tasti luminosi.

Lo spettacolo è stato scelto dall’Ufficio Cultura. Così commenta l’assessora Valentina Giro: “Questo grande tappeto di gomma capace di regalare musica di ogni genere sta girando le città facendo divertire adulti e bambini. Confidiamo che i rhodensi si possano divertire improvvisandosi pianisti, saltellando sui tasti. E’ una nuova occasione per riunirsi in piazza e vivere tutti insieme l’atmosfera del Natale”.

Nella foto una immagine del pianoforte di Prestige Eventi