Scalda i motori Magenta in vista di San Rocco. Come da tradizione infatti la Città della Battaglia si sta preparando per la giornata di mercoledì 16 agosto quando le vie del centro accoglieranno la Fiera di San Rocco: uno degli appuntamenti fissi dell’estate cittadina che ogni anno porta in città anche moltissime persone provenienti da tutto il territorio limitrofo per passeggiare e fare compere nelle bancarelle di artigiani ed hobbisti.

In arrivo la Fiera di San Rocco

Un vero e proprio appuntamento con la tradizione, come ricordato anche dall’assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio:

«Il 16 agosto, San Rocco, segna uno degli appuntamenti più attesi per la nostra comunità da secoli. Una tradizione che vogliamo celebrare, che rappresenta un momento di aggregazione e ci porta a ricordare le nostre radici agricole».

La rappresentante della Giunta Del Gobbo ha inoltre colto l’occasione per annunciare una novità per questo 2023 in merito all’estensione della manifestazione:

«Nel percorso delle bancarelle della fiera abbiamo introdotto anche via Garibaldi».

Le aree della manifestazione

La Fiera si svolgerà dalle 8 alle 17 e, nel dettaglio, interesserà diverse aree della città: via Roma, piazza Kennedy, via Fanti, via Santa Crescenzia, via Santa Caterina da Siena, via San Martino, via Mazzini, piazza Liberazione, via Milano (nel tratto da via Mazzini e fino all’incrocio con via Sanchioli) e via Garibaldi.

Gli operatori partecipanti sono al momento 176; i posti ancora liberi saranno disponibili quel giorno per i cosiddetti «spuntisti». In piazza Kennedy saranno presenti gli operatori per il tradizionale fritto; l'area Agricola è stata individuata invece in via Fanti e nell'adiacente Campo Aquile che ospiterà gli agricoltori del Comitato Agricolo del Magentino che esporranno animali da cortile e da fattoria, asinelli, cavalli, capre e vitelli). Piazza Mercato resterà libera e disponibile come area parcheggio.

Vista la chiusura di alcune vie, che saranno segnalate con il posizionamento di cartelli mobili di divieto d’accesso, ci saranno anche alcune modifiche dal punto di vista viabilistico per permettere lo svolgimento della fiera. Alcune strade verranno chiuse come detto totalmente al traffico, altre invece solamente a quello dei non residenti che potranno viaggiare su queste strade con doppio senso di marcia. Inoltre la Polizia Locale ha predisposto, per evitare di rimanere bloccati nel centro, anche l’obbligo di svolta a destra o a sinistra in alcuni incroci.

Il dettaglio delle prescrizioni con l’elenco preciso delle strade che saranno chiuse ed anche la piantina esplicativa per le vie chiuse e quelle invece che rimarranno aperte al traffico, sarà consultabile sul sito web www.comune.magenta.mi.it