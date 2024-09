Il vento non ferma i podisti, successo straordinario per la StraLegnanese by Night

Nonostante il forte vento, grande successo per l'edizione 2024 della StraLegnanese by Night organizzata dalla Us Legnanese 1913 del presidente Luca Roveda

Un centinaio di bambini e più di 1500 adulti al via della manifestazione

Poco meno di un centinaio i bambini al via nelle due prove loro riservate; quasi 1500 le persone che hanno affrontato con entusiasmo i 7km del percorso attraverso le vie centrali della città, per l’occasione chiuse al traffico in una notte di fine estate, quella di ieri, venerdì, illuminata non solo dalla luce della luna e delle stelle, ma anche da quella dei bracciali fluo indossati dai partecipanti, che hanno così creato un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Grande festa per i più piccoli con le gare dei 400 e degli 800 metri

La serata è iniziata con la StraLegnanese by Night Kids organizzata insieme a Atletica PAR: un mini giro di 400mt per i bimbi dai 5 agli 8 anni, e la distanza doppia per i ragazzini tra i 9 e i 12 anni. Incitati dalle voci di Daniele Bonesini e Laura Defendi, dall’energia e dal sorriso contagioso di Justine Mattera, madrina dell’evento che si è poi cimentata sui 7km, e dalla simpatia di due dinosauri arrivati a Legnano direttamente dalla preistoria, i giovanissimi hanno dato il massimo

per conquistare la medaglia di partecipazione! I più veloci? Federico Pinciroli, Iacopo Gianazza e Tommaso Pedroni insieme a Carlo Ferrario, Brando Codeca e Daniel Prestia; Clio Garavaglia invece ha battuto sul tempo tutte le bambine iscritte alla prova.

Sui gradini più alti del podio i Runners di Legnano

Dopo la gara dei "piccoli" il via alla competizione serale, aperta a tutti, dato dall'assessore allo Sport del Comune legnanese Guido Bragato. I più veloci sul traguardo di Viale Toselli sono stati Francesco Mascherpa della Runners Legnano che ha chiuso la prova in 22’38” davanti a Luca Vernier (22’49”), suo compagno di squadra; alle loro spalle, Andrea Antonacci dell’ASD Bumbasina Run (23’07”). Doppietta dei Runners Legnano anche al femminile: Federica Cozzi (24’45”) la spunta su Cecilia Curti (26’03”) e su Filomena Furlan della Bracco Atletica (26’50”).

"Grazie agli sponsor e a chi ha collaborato alla realizzazione della gara"

Il doppio terzetto dei piu’ veloci è stato omaggiato di regali offerti dagli sponsor, ringraziati a più voci non solo dal Presidente Luca Roveda, ma anche dai due Vicepresidenti Gianni Dolce e Roberto Taverna: "Senza di loro, senza i volontari, senza le autorità e senza chi non ha voluto divertirsi in modo sano e alternativo a Legnano, la StraLegnanese by Night non avrebbe saputo essere un evento che unisce sport, comunità, solidarietà e divertimento - ha affermato il numero uno della società Us Legnanese 1913