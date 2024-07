Il Polo Culturale del Castanese è lieto di annunciare il terzo appuntamento con la musica dal vivo con uno show dedicato al molleggiato italiano.

Il polo culturale Castanese e il tributo ad Adriano Celentano

Più di 60 anni di carriera ripercorsi nelle tappe fondamentali musicali dell' Adriano nazionale dal gruppo IL FOLLE E LA BAND - un pilastro della musica italiana, interpretato dall'impersonator Alessandro Floridia e dal suo quartetto.

Un viaggio tra le canzoni che hanno reso celebre Adriano Celentano a partire dai primi anni ‘60. Un Celentano vintage che tutti, in Italia e all'estero, hanno imparato ad amare: con i suoi gesti, le sue movenze, i suoi silenzi, le sue gag e tanto altro.

Un ampio repertorio

Il repertorio prevede i suoi brani più conosciuti quali come Svalutation, Pregherò, Una carezza in un pugno, Soli, Si è spento il sole, Il ragazzo della Via Gluck, L'emozione non ha voce. Un pilastro della musica italiana interpretato dall'impersonator Alessandro Floridia. Un connubio che darà vita ad uno spettacolo tutto da cantare e ballare, al ritmo del rock'n'roll del molleggiato.

EVENTO AD INGRESSO GRATUITO

L'evento si svolgerà a Castano Primo - Piazza Mazzini

in caso di maltempo: Villa Rusconi, Via Roma 26

CONTATTI UTILI

poloculturaledelcastanese.it - info@poloculturaledelcastanese.it –

Facebook : https://www.facebook.com/share/CCvB86bjr38sAhpL/