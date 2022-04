"Il Centro" è il primo mall dove acqusitare la gift card digitale

La novità

Il credito potrà essere usato in tutti i negozi e ristoranti e controllato dall'app.

Le carte regalo sono una scelta sempre più attraente per chi ama donare un’esperienza di shopping. IL CENTRO, l’iconico mall alle porte di Milano, interpreta e assimila la sempre maggiore diffusione del mobile e introduce, primo in Italia, la Gift Card digitale.

La novità per i clienti del Centro

Pioniere di molte delle novità che ora sono diventate consuetudini, IL CENTRO annuncia la Gift Card dematerializzata che diventa, immediatamente, la soluzione perfetta per un’inaspettata sorpresa da fare in occasione della festa della mamma domenica 8 maggio. Quale occasione migliore per acquistarla e far felici le mamme moderne che amano fare shopping in libertà?

Strumento agile e allo stesso tempo altamente affidabile, la Gift Card elettronica griffata IL CENTRO è il nuovo metodo di pagamento digitale compatibile sia con il sistema operativo iOS sia Android che può essere aggiunto all'interno del proprio wallet virtuale. Consente di effettuare pagamenti tramite cellulare, o anche con il proprio smartwatch, in tutti i negozi e ristoranti del mall semplicemente contactless.

Come acquistarlo e attivarlo

L’attivazione è semplice e sicura: si acquista online sul sito centroilcentro.it selezionando l’opzione Gift Card Digitale, si inserisce il numero di cellulare del ricevente e il destinatario riceverà un sms. Scaricherà l’App Kosmoshopping e caricherà automaticamente la Gift Card virtuale sul proprio wallet, pronta all’uso!

La Gift Card digitale de IL CENTRO, la prima in Italia ad essere introdotta nel contesto di un centro commerciale e, dal proprio wallet, si può tenere traccia degli acquisti effettuati, controllare il saldo residuo e verificare la scadenza della validità della card.

Effettuare i pagamenti in modalità contactless in tutti gli oltre 200 negozi e ristoranti della galleria che aderiscono al circuito Mastercard sarà semplicissimo: il titolare della Gift Card digitale dovrà semplicemente selezionarla come metodo di pagamento direttamente dal proprio wallet ed ultimare il pagamento appoggiando il telefono sul POS.

Con la nuova Gift Card digitale, IL CENTRO è sempre più a portata di mano!