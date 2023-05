I Planet Funk al Rugby sound festival

Doppio show per la serata di apertura del Rugby sound festival 2023.

I Planet Funk al Rugby sound: saliranno sul palco giovedì 29 giugno

Giovedì 29 giugno infatti i Motel Connection non saranno i soli protagonisti sul palco dell'Isola del Castello di Legnano. Ci saranno anche i Planet Funk con A/V Show. Nati nel 1999 dall'unione di due gruppi musicali, Souled Out e Kamasutra, i Planet Funk non hanno bisogno di alcuna presentazione. Le loro hit hanno fatto il giro del mondo, raggiungendo il top delle classifiche internazionali grazie a successi come "Chase The Sun", "Who Said", "Inside all the people" e molti altri, che hanno consolidato la brillante carriera del collettivo portandoli a godere di uno straordinario successo che perdura da oltre 20 anni.

Una serata ad alto contenuto adrenalinico per celebrare il ritorno del festival

Spiegano gli organizzatori dello storico festival dell'Altomilanese, che negli anni si è guadagnato un posto di assoluto rilievo nel panorama degli eventi musicali del territorio e non solo:

"Il 29 giugno sarà una serata ad alto contenuto adrenalinico: il modo migliore per celebrare tutti insieme il grande ritorno del Rugby Sound Festival che, come in una specie di lunghissimo terzo tempo, da oltre venti anni riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco del rugby".

Il programma dell'edizione 2023, compresa la serata in versione Rugby Comedy

Giovedì 29 giugno saranno quindi i Motel Connection (la band nata dall’incontro tra il cantante dei Subsonica Samuel, l'ex bassista dei Subsonica Pierfunk e il dj e producer Pisti) e i Planet Funk a inaugurare lo storico festival legnanese, che quest’anno ospiterà anche Teenage Dream e Finley (venerdì 30 giugno), Eiffel 65 e Zarro Night (sabato 1 luglio), Cristina D’Avena e Gem Boy (domenica 2 luglio), Rondodasosa, Neima Ezza, Medy, Neza, Artie5ive (lunedì 3 luglio), Articolo31 (martedì 4 luglio), Voglio tornare negli anni 90 (mercoledì 5 luglio), Sfera Ebbasta (giovedì 6 luglio), Salmo e Nitro (venerdì 7 luglio), Boombadash (sabato 8 luglio), Luchè e Geolier (domenica 9 luglio). Lunedì 10 luglio, si aggiunge una serata in versione Rugby Comedy con Andrea Pucci.

La serata di apertura sarà a prezzo speciale: i biglietti sono in vendita a 2 euro

Come da tradizione, anche quest'anno gli organizzatori, in collaborazione con il Comune di Legnano, hanno pensato di regalare a tutti i fan una serata di apertura a prezzo speciale. I biglietti sono in vendita a 2 euro.