I Placebo l'1 luglio al Rugby Sound festival

I PLACEBO parteciperanno al Rugby Sound Festival e saranno sul palco dell’Isola del Castello di Legnano l'1 luglio.

La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Dopo le cinque date nel nostro paese nel 2023, il gruppo torna in Italia per due imperdibili appuntamenti nel mese di luglio, incluso quello al Rugby Sound Festival.

Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket. Disponibili biglietti con formula early entry in quantità limitata che consentono l’ingresso anticipato rispetto all’orario di ingresso generale alla venue (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne).

Una band innovativa

Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i PLACEBO, grazie alle loro immense competenze da scrittori/produttori, hanno soddisfatto sempre di più la loro fame di espressione, portando avanti tematiche sociali di spessore con uno stile musicale variegato, che spazia dal britpop, al post-grunge, al neo-glam, al punk rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche. Il gruppo ha venduto nell’arco della sua carriera oltre 14 milioni di dischi e milioni di stream su Spotify.

Nato nel 1999, il Rugby Sound Festival è uno degli eventi estivi storici più attesi, in grado di offrire di anno in anno una programmazione ricca e di qualità, che richiama fan e curiosi da tutto il territorio. Anche nel 2024 l’evento è organizzato in collaborazione con Shining Production e con il supporto del Comune di Legnano.