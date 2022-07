I Good Guys vincono il torneo 3 contro 3 di basket

Alessandro Cascelli, Alessandro Rola, Edoardo Carnaghi, Riccardo Cucchi e Mattia Mapelli: sono loro i vincitori del torneo di basket 3x3 organizzato dalla Polisportiva nell'ambito del R...estate insieme che si sta svolgendo in questa calda estate cortesina.

I Good Guys sbaragliano la concorrenza di cestisti provenienti da tutta la zona

I Good Guys (questo il nome scelto dal quintetto) hanno superato la concorrenza di altre nove squadre per aggiudicarsi il titolo di una manifestazione che ha visto al via una sessantina di giocatori, compresi il sindaco Alessandro Barlocco e il consigliere comunale Andrea Libani, arrivati anche da diversi paesi del circondario. «Siamo soddisfatti, un torneo ben riuscito, tante belle partite e soprattutto tanti sorrisi, grande Fair play e un sano divertimento per tutti i ragazzi che hanno partecipato e per il numeroso pubblico che ha seguito queste tre sere di basket - commentano gli organizzatori Andrea Rossi e Luigi Carnaghi - Un grande grazie anche alla Polisportiva, all'oratorio e al Comune oltre alle persone che ci hanno dato una mano nella gestione del torneo». Al termine della finale, premiazioni sul palco centrale allestito in oratorio, con premiazione affidata anche all'assessore allo sport Luigi Lamera, e successivo "quinto tempo" con salamella e birra.