I Cypress Hill al Rugby sound festival di Legnano

Ancora una conferma internazionale per l’edizione 2024 del Rugby Sound Festival. La line up della ventitreesima edizione non finisce di stupire. Il 12 luglio, il palco dell’Isola del Castello di Legnano ospiterà i Cypress Hill.

I Cypress Hill al Rugby Sound Festival

Le leggende del rap, tra i pilastri del genere tornano in Italia per un unico appuntamento scegliendo lo storico festival del milanese.

Biglietti disponibili dal 4 aprile alle ore 10 su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket e Vivaticket. Disponibili anche biglietti con formula early entry in quantità limitata. I biglietti consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura delle porte generali (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne). Informazioni su www.rugbysound.it.

Un gruppo da 20 milioni di album venduti

I CYPRESS HILL sono uno dei gruppi rap più rilevanti di ogni tempo, hanno venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e sono stati la prima band hip hop a ottenere una stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame.

Nato nel 1999, il Rugby Sound Festival è uno degli eventi estivi storici più attesi, in grado di offrire di anno in anno una programmazione ricca e di qualità, che richiama fan e curiosi da tutto il territorio. Anche nel 2024 l’evento è organizzato in collaborazione con Shining Production e con il supporto del Comune di Legnano.

Le serate già confermate

Per la nuova edizione già confermati i RÖYKSOPP il 27 giugno, Voglio Tornare Negli Anni Novanta il 29 giugno, PLACEBO il 1° luglio, il 2 SUICIDAL TENDENCIES e AGNOSTIC FRONT, il 3 COEZ & FRAH QUINTALE, il 4 MASSIMO PERICOLO, il 12 luglio CYPRESS HILL, il 13 DEEJAY TIME.