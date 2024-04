La prossima uscita del 14 aprile 2024, del Gruppo Ciceroni di Legnano, sarà dedicata alla visita guidata e gratuita in omaggio alla Resistenza nel legnanese.

I "Ciceroni di Legnano" alla scoperta della Resistenza legnanese

Ritrovo ore 10 presso Piazza Monumento ingresso Franco Tosi, ed arrivo al Cimitero Monumentale per omaggio al Campo Partigiani, passando per il ponte di S. Bernardino. Le prenotazioni devono essere effettuate via mail al seguente indirizzo: gruppociceroni.legnano@gmail.com.