Guariti per amore, convegno all'auditorium Padre Reina

«L'Amore come Medicina e questa volta, dopo la pausa forzata dovuta alla Pandemia finalmente, in presenza! A Teatro!»

Organizzato dall'associazione Rosa per la vita

Usano queste parole le rappresentanti dell’associazione Rosa per la vita per presentare l’importante convegno in programma domenica 19 all’auditorium Padre Reina di Via Meda a Rho dalle 10 alle 17.

Un evento con le testimonianze di chi è guarito da patologie importanti che vedrà la presenza di ospiti prestigiosi. Ci saranno Thomas Torelli con la proiezione del suo docu film Il sentiero della Gioia, Dea Eretica , attivista e artista, e Cinzia Valente, esperta di Progettazione Aurea, che presenteranno il progetto «La Reggia dei Sovrani».

Ospiti le persone che si mettono in gioco per amore

Ospiti anche le persone che si mettono in gioco per amore come Maria Tempera, Antonella De Martinis, Michela D'Adamo, che racconteranno come hanno trasformato la cosiddetta "malattia" in grande opportunità di rinascita, un vero e proprio trampolino di lancio verso la loro nuova vita!.

"Ringraziamo fin da ora queste tre fantastiche donne, che insieme a tutte le altre che negli anni sono venute a testimoniare a "Guariti per Amore", hanno dimostrato che decidere di condividere la loro esperienza con gli altri è una vera scelta d'amore" affermano dal direttivo di Rosa per la vita.

Acquista il tuo biglietto si sosterrà la preziosissima attività di sostegno alle donne con diagnosi oncologiche di Rosa per la Vita. Per informazioni e acquisti www.eventbrite.it/e/biglietti-guariti-per-amore- edizione-primavera-estate-524575077177