Il gran caldo di questa settimana non è bastato per fermare la storica Fiera di San Bartolomeo, o Sagra della cipolla, che nella giornata di oggi ha riunito la comunità ossonese.

Grande successo per la Fiera di San Bartolomeo

Cuore dell’evento è stata anche quest’anno Villa Litta Modignani a Ossona, prestatasi come location per alcune esposizioni storico-artistiche. Tra queste la mostra d’arte «Anam il senzanome» con opere di Gigi Galli e Fabrizio Jelmini, la monografia sul politico ossonese Luigi Canzi e l’esposizione di macchine musicali del collezionista Emilio Porrati. Sempre in villa i cittadini hanno inoltre potuto assistere a degli intermezzi musicali a cura del pianista Andrea Tamburelli. Aperta al pubblico ovviamente anche l’adiacente chiesa di San Bartolomeo, dove come da tradizione i fedeli hanno potuto partecipare al bacio della reliquia.

Il commento del vicesindaco

«Il bello della fiera è anche tutta la preparazione che c’è prima e la volontà, l’entusiasmo di queste persone che organizzano il tutto – commenta il vicesindaco Giovanni Oldani – È un valore che dall’esterno non si vede ma che contribuisce a creare e rafforzare la comunità».

E sono proprio i tanti volontari e le tante associazioni ossonesi la forza che ogni anno permette di dare vita alla fiera. Lo sanno bene i soci del Motoclub Saturno, presenti in via IV Novembre con una selezione di motociclette d’epoca. «È andata tutto sommato bene, anche se il caldo non ha aiutato perché ha dimezzato l’affluenza, ma fortunatamente eravamo in un punto di passaggio per cui la gente ci vedeva mentre tornava dalle bancarelle» spiega il presidente Ferruccio Bano.