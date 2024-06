Gli Sheffer vincono il Bareggio Young Music Festival

Grande presenza per il Bareggio Young Music Festival tenutosi ieri, giovedì 6 giugno, al pratone di via Primo Maggio.

Una serata piena di energia al Bareggio Young Music Festival

Otto esibizioni tra band e solisti per una serata piena di energia ed entusiasmo. Hanno vinto gli Sheffer, al secondo posto i Nacios e al terzo Beyond the Chasm. Per i primi due un premio in denaro di 500 euro, per i terzi classificati lezioni di canto presso la scuola di musica Mirò.

Il sindaco Linda Colombo dichiara:



“Bellissima serata. I giovani, se vengono coinvolti, sono ben felici di partecipare e di mettere in mostra il loro talento"

Colombo prosegue:



“Complimenti davvero a tutti, una bellissima serata che ci ha detto ancora una volta che i giovani, se vengono coinvolti, partecipano e sono ben felici di mostrare il loro talento. Grazie a Steve Vogogna che ha presentato, grazie alla giuria, grazie a tutti i volontari e grazie agli assessori Lorenzo Paietta e Raffaella Gambadoro che hanno curato l’organizzazione dell’evento”.