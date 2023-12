Gli hobbisti accendono San Paolo dei colori del Natale

Secondo mercato di Natale nel quartiere San Paolo a Legnano.

San Paolo si veste a festa con il mercatino degli hobbisti

Dopo la prima edizione del 2022 tenutasi nella piazza della Ponzella, sabato 9 dicembre l'associazione Quatar ges e non solo ha fatto il bis organizzando un altro mercato con i colori del Natale in via Pisa con un numero di hobbisti maggiore rispetto all'anno precedente.

Un'attenzione al territorio da parte dell'associazione che in pochi anni sta risvegliando una periferia della città con tante iniziative di qualità che richiedono tante energie nell'organizzazione.

"Grazie ai 19 espositori e a tutti i visitatori"

Rosario Barberi, presidente dell'associazione, spiega:

"Sono moderatamente soddisfatto per la giornata appena trascorsa. Abbiamo avuto un'ottima partecipazione di 19 hobbisti, che hanno allestito i loro banchetti con una pluralità di creazioni originali tutte rigorosamente 'fatte a mano'. Il freddo inclemente non ha favorito una partecipazione più copiosa da parte dei cittadini, in particolare quelli del quartiere San Paolo. Va bene comunque così. L'esperienza acquisita servirà per concentrarci con più forza sulla preparazione dei prossimi eventi. Ringraziamo tutti gli hobbisti che hanno partecipato e le persone che hanno visitato il mercato natalizio".

"Un quartiere vivo e una comunità che fa rete"

Tra i presenti il sindaco Lorenzo Radice e l'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca che ha commentato:

"L’impegno dell’associazione per vivacizzare il quartiere è davvero importante ed encomiabile. Un quartiere vivo e una comunità che fa rete e si prende cura sono davvero auspicabili per tutto".