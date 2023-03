Gli aquiloni di Edoardo Borghetti secondi ai Mondiali

I grandi aquiloni del rhodense Edoardo Borghetti premiati in Thailandia e Malesia. Dopo una pausa di 4 anni, si sono svolti nei giorni scorsi, precisamente dal 17 al 28 febbraio, due Festival Internazionali di Aquiloni, che hanno visto ancora una volta protagonista Edo Borghetti invitato a rappresentare l'Italia in Asia.

"Un grande successo personale riuscire a classificarmi davanti a nazioni come Cina e Giappone"

«E’ stata una bellissima esperienza, che ha coinvolto 120 aquilonisti provenienti da 38 nazioni - racconta Edoardo Borghetti appena rientrato a Rho - Una grande gioia ritrovare vecchi amici dopo la lunga pausa forzata provocata dalla pandemia». Gioia di poter tornare a far volare in cielo gli aquiloni da lui realizzati e anche di ottenere grandi risultati. «E’ stato davvero un grande successo personale, con i miei aquiloni sono salito sul podio classificandomi al secondo posto davanti a Cina, Giappone, Indonesia e India, che sono notoriamente paesi con una grande tradizione nella costruzione di aquiloni».

Dopo Thailandia e Malesia Borghetti partirà per il Qatar

Ora Edoardo Borghetti si prepara alla primavera per realizzare, come ogni anno, i laboratori di costruzione per le scuole dell'hinterland milanese e prossimamente con dei nuovi appuntamenti nei Festival in Qatar a Doha, a Jesolo e a Cervia, tappe quelle italiane dove da anni Borghetti è presente con i suoi aquiloni colorati.