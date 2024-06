Mettere alla prova le proprie abilità, condividere passioni e intessere relazioni positive con gli altri: nasce nel segno del gioco e della socializzazione “Skill shake - Metti in gioco le tue abilità ”, l’iniziativa progettata e organizzata dalla cooperativa sociale Albatros, dall’amministrazione comunale e dal comando di Polizia Locale per il pomeriggio di sabato 8 giugno al Parco Falcone Borsellino di Legnano.

Gioco e socialità per i giovani con "Skill shake"

Destinatarie dell’iniziativa sono, in primis, le persone comprese nella fascia 14 – 35 anni, invitate a sperimentare il gioco in ogni sua forma e a conoscere le realtà formali e informali del territorio. “Skill shake” è nata sulla scia di “Legnano siCura”, la campagna pensata nel 2021 per sensibilizzare la cittadinanza nel momento delle riaperture post pandemia e per presidiare luoghi frequentati dai giovani, individuati come contesti a rischio, e rientra nelle azioni del Piano Locale Gap di Ats Milano che puntano a prevenire e contrastare il disturbo da gioco d’azzardo.

«La situazione in cui ci troviamo oggi è, per fortuna, molto diversa da quella in cui nacque Legnano siCura, caratterizzata da una fase pandemica decisamente critica da cui si provava faticosamente a uscire cercando un equilibrio fra le comprensibili esigenze di socializzazione e le necessarie misure a salvaguardia della salute -ricorda Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva. Ma già allora lo sforzo fu di trasformare punti del centro cittadino come il parco Falcone Borsellino in luoghi di socialità rispettosa delle esigenze di tutti grazie a iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo e partendo da una convinzione ben precisa della nostra amministrazione: un luogo quando è frequentato può diventare un luogo più sicuro».

Diversi i giochi che saranno proposti

Diversi saranno i giochi proposti, da quelli in legno e di abilità a quelli di miniature, dalle postazioni con tastiera, tavole d’equilibrio e kendama agli scacchi, dai laboratori d’arte ai giochi da tavolo e di società, dalla scuola di circo alle proposte di libri e letture. All’iniziativa collaborano Famiglia Legnanese, Ludoteca Altomilanese e Girolibri; sarà presente l’unità mobile “Jump around”, il progetto regionale, cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo realizzato da Albatros cooperativa sociale onlus e finalizzato a costruire un sistema di intervento integrato in tema di giovani, inclusione sociale e riduzione dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcol. L’iniziativa, come già nel 2023, rientra nel programma de “La Bella Estate”.