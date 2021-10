Funghi protagonisti: torna la mostra micologica

Sabato 23 e domenica 24

A Legnano la 42esima edizione dell'iniziativa promossa dall'associazione Antares.

Funghi protagonisti a Legnano.

Funghi in mostra alla Famiglia Legnanese

Si inaugura sabato 23 ottobre 2021, nella sala convegni della Famiglia Legnanese (via Matteotti 3), la 42esima mostra micologica "Funghi dal vero" promossa dall’associazione Antares di Legnano. L'anno scorso l'atteso evento era saltato a causa della pandemia, quest'anno viene proposto in forma ridotta, non sui tre giorni abituali, ma nel solo fine settimana: sabato 23 e domenica 24 ottobre. Saranno esposte diverse specie diverse di funghi, sia commestibili sia velenosi, allo scopo di diffondere la cultura micologica insegnando quindi a distinguere quello che si raccoglie nei boschi. La mostra si inserisce in un percorso di avvicinamento alla cultura micologica che da decenni l’associazione promuove nel periodo autunnale con una serie di incontri e lezioni pratiche di determinazione e classificazione dei funghi, alle quali è possibile portare anche il proprio raccolto, che si svolgono nella sede di via Ronchi 78 a Legnano.

Ingresso libero con obbligo di green pass

La 42esima mostra micologica "Funghi dal vero" sarà aperta sabato 23 ottobre dalle 15 alle 19 e domenica 24 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass e nel rispetto delle normative anti-Covid.