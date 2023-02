La ballerina di Arese che danza con Morandi e Sangiovanni

Balla da quando aveva 4 anni e il suo sogno è sempre stato di far diventare quello che all’inizio era solamente un hobby la sua professione. E’ un periodo lavorativo particolarmente fortunato quello che sta attraversando Francesca Passarella 29 anni di Arese che ha ballato sul palcoscenico di Sanremo insieme a Gianni Morandi e a Sangiovanni sulle note della canzone «Fatti riMandare dalla mamma a prendere il latte».

«E’ stata una soddisfazione enorme - racconta Francesca - Nelle scorse settimane abbiamo girato in studio il video della canzone della coreografa Alessandra Valenti. Una volta terminato Morandi ci ha comunicato che ci avrebbe voluto sul palcoscenico dell’Ariston, inutile descrivere la contentezza che ho provato in quel momento».

Ventinove anni, cresciuta alla scuola di danza Just Dance di Enrica Farina, per la ballerina aresina, che ha perfezionato la danza con uno stage di tre anni a New York e due anni all’Accademia di Roma, quella di Sanremo non è stata la prima apparizione televisiva.

«In passato ho partecipato ad alcune serate della trasmissione Amici condotta da Maria De Filippi», prosegue Francesca.

Televisione, spettacoli a teatro, ma soprattutto lezioni di danza nelle scuole della zona.

«Sono rientrata ad Arese dopo alcuni anni di lontananza - spiega Francesca Passarella - Ho iniziato a collaborare con la Just Dance, scuola dove ho imparato il classico, il moderno, il contemporaneo, il musical e hip hop, e con altre scuole della zona, una a Vittuone e una Busto Arsizio».

Ex studentessa del liceo Falcone e Borsellino, figlia del medico di base del paese, la dottoressa Ventricelli, Francesca Passarella ha sempre messo la danza al primo posto dei suoi pensieri.

«Quando ero piccola ho provato veramente di tutto, la danza però è stata sempre il mio punto fermo. Quando ho finito la scuola ho provato ad iscrivermi all’Universita, ma quello che volevo fare da grande era solamente una cosa, la ballerina».

E quando chiediamo a Francesca se dovesse scegliere tra l’insegnamento e il mondo dello spettacolo, la risposta non tarda ad arrivare.

«Ho fatto veramente tanti sacrifici e il mio sogno è di riuscire a entrare stabilmente nel mondo dello spettacolo».