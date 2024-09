Filatelia: un annullo speciale in occasione del centenario della città

Un annnullo speciale per il centenario di Legnano.

L'Associazione Filatelica celebra il centenario della città

In occasione del centenario della città di Legnano, Poste Italiane e l’Associazione Filatelica Legnanese organizzano la 38esima mostra filatelica annuale, arricchita da un annullo speciale. L’evento si terrà sabato 28 settembre presso la sede della Famiglia Legnanese, in corso Giacomo Matteotti 3, dalle 15:00 alle 19:30. L’annullo filatelico, di forma tonda, riproduce il logo ufficiale del centenario e commemora il riconoscimento di Legnano come città nel 1924, con decreto di Vittorio Emanuele III di Savoia.

Prodotti filatelici e timbro commemorativo

Durante la mostra sarà presente un ufficio postale temporaneo, dove gli appassionati potranno acquistare prodotti filatelici selezionati, tra cui recenti emissioni di carte valori, folder, cartoline, tessere e raccoglitori. Per i successivi sessanta giorni, il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di via Palestro, 30 a Legnano, prima di essere conservato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma. Maggiori informazioni sul mondo della filatelia sono disponibili sul sito di Poste Italiane.