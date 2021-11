Fiera di Rho

Alla più grande rassegna internazionale del ciclo e del motociclo, ha confessato: "Avrei voluto vincere un altro titolo".

Valentino Rossi protagonista alla Fiera di Rho dove è in scena la più grande rassegna internazionale del ciclo e del motociclo, Eicma.

"Avrei voluto vicnere un altro mondiale"

"Mi sarebbe piaciuto conquistare un altro Mondiale ancora, sarebbe stato bello arrivare a 10 titoli. Le domeniche senza gare saranno difficili, ma non si può tornare indietro. Mi mancherà l'abbraccio di tutti i tifosi", ha detto ai giornalisti.

Valentino Rossi conquista Eicma 2021

"E' sempre una grande emozione vedere tutta la gente e i tifosi -aggiunge il 'dottore'-. Peccato per il maltempo...ma è stato comunque bello. Non mi hanno mollato neanche oggi! E' stato fantastico avere tutto il loro supporto dall'inizio della carriera". Il 'dottore' torna poi sulla sua ultima gara in MotoGp a Valencia. "Ho cercato di fare un weekend più normale possibile. E' difficile, ora, ti capita di pensare che non guiderò più la M1, fa tristezza e nostalgia, ma mi ci sto abituando piano piano".