Si alza il sipario sulla Fiera di San Martino in ricordo di Marcora

Si è alzato il sipario sulla Antica Fiera di San Martino, arrivata alla edizione numero 415. La Fiera si tiene a Inveruno da oggi, sabato 12, fino a lunedì 14 novembre 2022.

Una Fiera di San Martino in ricordo di Marcora

Una Fiera del ricordo perché dedicata a Giovanni Marcora nel centenario della nascita.

Ha affermato il sindaco Sara Bettinelli inaugurando la Fiera e la mostra sul Marcora politico allestita in Sala Virga:

"Il nostro illustre concittadino è sempre stata una persona del fare e oggi, il suo ricordo è talmente vivo che è come se lui fosse ancora qui con noi".

Una rassegna promossa dal Centro Studi Marcora con il presidente Gianni Mainini e curata da Francesco Oppi di Guado Officine Creative. Una mostra dove le immagini fanno da volano alle parole e viceversa, in una comunicazione integrata.

"E' stato giovane con i giovani"

Hanno parlato di Marcora le persone che lo hanno conosciuto: l'europarlamentare Patrizia Toia e Maria Pia Garavaglia (già ministro della Sanità). Quest'ultima ha ricordato la lungimiranza di un uomo che è stato un grande ministro dell'Agricoltura.

"Cinquant'anni fa si è interessato di giovani, donne e verde. È stato giovane con i giovani promuovendo la legge sulla obiezione di coscienza. Ha portato avanti le donne in politica, permettendo a me e a tante altre di occupare ruoli istituzionali importanti. Capendo l'importanza dell'ambiente aveva organizzato una delle primissime giornate del verde pulito".

Le novità

Novità dell'edizione di quest'anno della Fiera di San Martino è l'apertura anche serale degli stand commerciali dell'area di via Manzoni/Liguria, che chiudono alle 23. E questa area è stata inaugurata ieri, venerdì 11 novembre, con lo spettacolo delle fontane danzanti luminose. Anche oggi e domani sono previsti spgettacoli delle fontane luminose alle 17, alle 19 e alle 21. Gli stand degli animali in viale Piemonte e via Manzoni e la fattoria didattica sono aperti dalle 9 alle 18.