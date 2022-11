Fiera dei Morti affollata: la tradizione fa centro un'altra volta

La solita marea umana alla Fiera dei Morti di Legnano.

Fiera dei Morti su viale Toselli, una tradizione che sta richiamando tanta gente

Sono tantissimi i legnanesi e non solo che oggi, martedì 1 novembre 2022, si stanno riversando su viale Toselli, per fare due passi, curiosare e acquistare le merci proposte dai 170 espositori che hanno allestito i loro banchi lungo il tratto di quasi un chilometro tra via Santa Caterina e la rotatoria all'intersezione con corso Magenta. Sono presenti bancarelle commerciali, di artigianato, di prodotti agricoli ed etnici. Rispetto all’anno scorso, quando vigevano limitazioni per limitare la diffusione del Covid, sono tornati i battitori, gli artisti di strada e i musicisti. Ad assicurare che tutto si svolga in piena sicurezza e a regolare il traffico su viale Toselli sono presenti gli agenti della Polizia Locale e la Protezione Civile.

Inevitabili i disagi per il traffico: l'importante arteria sarà chiusa fino a mezzanotte

Viale Toselli sarà chiuso al traffico fino a mezzanotte nel tratto nel quale sono state collocate le bancarelle (via Santa Caterina/corso Magenta). Tale chiusura implica percorsi alternativi per chi, percorrendo lo stesso Toselli, deve raggiungere via San Michele del Carso e deve, per questo, svoltare in via Santa Caterina, girare a sinistra in via Montenevoso, prendere via Guerciotti, via Ratti, corso Magenta sino alla rotatoria con il Toselli. Chi proviene, invece, da via San Michele del Carso e deve dirigersi verso l’autostrada deve svoltare alla rotatoria in corso Magenta, prendere viale Gorizia, girare in via Santa Caterina e riguadagnare così il Toselli.