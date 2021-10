Fiera agricola: vincente la scelta di riportarla in centro

"Il gusto dei Visconti"

Ad Abbiategrasso è in corso (e sta facendo il pieno di pubblico) la 537esima edizione della tradizionale kermesse autunnale.

Fiera agricola di ottobre: grande successo di pubblico.

Fiera agricola di ottobre: piace il recupero delle origini

La tradizionale kermesse (che quest'anno prende il nome "Il gusto dei Visconti") è in corso da venerdì 15 e proseguirà fino a domani, lunedì 18, in occasione della Festa di Abbiategrasso. L'edizione di quest'anno si caratterizza per un ritorno al passato, il recupero delle origini e l'allestimento in centro, usando anche la Fossa e l’Allea. Una scelta che si sta rivelando vincente, vista la grande affluenza di pubblico. Presenti anche diversi altri sindaci, amministratori e personalità politiche del territorio.

Gli appuntamenti per le giornate di oggi e domani

Nelle zone limitrofe al Castello sono state allestite tensostrutture destinate ad accogliere le bancarelle degli espositori, che oggi, domenica 17, saranno aperte fino alle 22, mentre domani, lunedì 8, chiuderanno alle 19; nel cortile del Castello vendita di prodotti tipici a cura della Coldiretti; non mancherà un mercatino a cura della Pro loco cittadina. Nelle vie del centro, alle 15 e alle 17, teatro itinerante con "Duchesse in fuga". Nella Fossa viscontea, street food dalle 11 a mezzanotte (lunedì fino alle 19) ed esposizione di macchine agricole. In corso Matteotti, esposizione di moto d’epoca a cura del Moto club Abbiategrasso. In via Negri (Allea), esposizione di moto a cura dell’associazione 4Four. In piazza Castello, lato fontana, accampamento medievale a cura degli Amici del Palio.